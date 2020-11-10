Зеленський поговорив із Меркель і знайшов українцям нову національну ідею

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель переговори в "нормандському форматі", а також ініціював розроблення програми "Здорова нація".

Як повідомляється на сайті глави держави, національна програма буде містити практичні рекомендації громадянам про зміцнення здоров'я, профілактику захворювань і подолання їхніх наслідків.

За словами Зеленського, пандемія показала, що люди, у яких є сильний імунітет, регулярно займаються спортом і в них легше протікає коронавірус. Також вони одужують частіше. Тому, наголосив він, потрібно робити акцент на профілактиці, а не тільки на лікуванні.

У межах програми "Здорова нація" громадянам буде надано інформацію про перевагу здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про "Кошик здоров'я" – перелік вітамінів, які потрібні для підтримки здорового організму та зміцнення імунітету.

"Пора займатися зарядкою або тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зробити таку оздоровчу програму здоров'я нації, поліпшити здоров'я нації", – сказав Зеленський, додавши, що потрібно поліпшувати умови для заняття спортом.

Зі свого боку, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував залучити до програми спортсменів, які перехворіли на коронавірус, щоб вони розповідали про свій досвід боротьби з хворобою.

Ідею створення програми також підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, Зеленський провів переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, під час яких подякував їй за підтримку мирних ініціатив.

"Важливо продовжити переговори N4 (у "нормандському форматі"). Бажаю німецькому народові сил для подолання COVID-19", – написав президент у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак захворіли на коронавірус. Глава держави й далі працює в дистанційному режимі.