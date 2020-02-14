"Путін запитав прямо": у Кремлі розповіли свою версію розмови із Зеленським

У Кремлі заявили, що під час телефонної розмови президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна останній нібито зажадав виконання Мінських домовленостей.

Свою версію у пресслужбі російського лідера навели через кілька годин після бесіди.

Так, зазначається, що лідери обговорили аспекти врегулювання "внутрішньоукраїнського конфлікту", питання підтримки стійкого режиму припинення вогню на Донбасі, розведення сил на лінії зіткнення і проведення робіт із розмінування.

У Кремлі розповіли свою версію розмови Путіна з Зеленським liganews.net

У Кремлі також стверджують, що Путін нібито прямо запитав Зеленського, "чи має намір Київ реально виконувати Мінські домовленості".

"Російський лідер вказав колезі на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни", – додали в заяві.

Також, за даними адміністрації Путіна, лідери висловили готовність продовжити зусилля, спрямовані на звільнення і обмін пов'язаних із конфліктом утримуваних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телефонна розмова відбулася за ініціативою Зеленського 14 лютого. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

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