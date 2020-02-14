Головна Новини
14 лютого • оновлено в 18:15
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Путін запитав прямо": у Кремлі розповіли свою версію розмови із Зеленським

4.8т
Читати матеріал російською

У Кремлі заявили, що під час телефонної розмови президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна останній нібито зажадав виконання Мінських домовленостей.

Свою версію у пресслужбі російського лідера навели через кілька годин після бесіди.

Так, зазначається, що лідери обговорили аспекти врегулювання "внутрішньоукраїнського конфлікту", питання підтримки стійкого режиму припинення вогню на Донбасі, розведення сил на лінії зіткнення і проведення робіт із розмінування.

Новини
Потрібен "Мінськ-3": російський політолог розповів про підступний план Путіна на Донбасі

У Кремлі розповіли свою версію розмови Путіна з Зеленським

У Кремлі розповіли свою версію розмови Путіна з Зеленським

liganews.net

У Кремлі також стверджують, що Путін нібито прямо запитав Зеленського, "чи має намір Київ реально виконувати Мінські домовленості".

"Російський лідер вказав колезі на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни", – додали в заяві.

Також, за даними адміністрації Путіна, лідери висловили готовність продовжити зусилля, спрямовані на звільнення і обмін пов'язаних із конфліктом утримуваних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телефонна розмова відбулася за ініціативою Зеленського 14 лютого. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
68
11
Смішно
5
Цікаво
20
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ефимов владимир
ефимов владимир
Зелёнке озвучили приговор.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кресст Оксана
Кресст Оксана
всё правильно спросил Путин , а на нет и суда нет , хлебайте дальше , небратья .. )))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Gordon Yury
Gordon Yury
Интересен кремлевский нацлидер ногами топал на Зеленского?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ку Алексей
Ку Алексей
Gordon Yury, по телефону? Конечно нет, он же не Порошенко.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги