Зеленський погодився на інтерв'ю журналістам із Росії

Президент України Володимир Зеленський готовий дати відверте інтерв'ю російським журналістам.
Зокрема, під час спілкування зі ЗМІ у штабі "Слуги народу" він ствердно відповів на прохання "РБК". "А ви ще не були на тенісі у нас?" – здивувався він.
"Я відкритий, не проти будь-якого інтерв'ю. Чесно кажучи, це питання навіть не до мене. Якщо можна, поговоріть із нашої пресслужбою. Ви ж знаєте, Україна відрізняється від багатьох країн, мені здається, відкритістю, демократичністю", – сказав Зеленський.
Володимир Зеленський
Скріншот із відео
Глава держави запевнив, що готовий "до будь-якої кількості зручних і незручних запитань".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що сподівається на конструктивний діалог і взаєморозуміння із лідером Росії Володимиром Путіним.
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