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Зеленський погодився на інтерв'ю журналістам із Росії

16.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський готовий дати відверте інтерв'ю російським журналістам.

Зокрема, під час спілкування зі ЗМІ у штабі "Слуги народу" він ствердно відповів на прохання "РБК". "А ви ще не були на тенісі у нас?" – здивувався він.

"Я відкритий, не проти будь-якого інтерв'ю. Чесно кажучи, це питання навіть не до мене. Якщо можна, поговоріть із нашої пресслужбою. Ви ж знаєте, Україна відрізняється від багатьох країн, мені здається, відкритістю, демократичністю", – сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот із відео

Глава держави запевнив, що готовий "до будь-якої кількості зручних і незручних запитань".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що сподівається на конструктивний діалог і взаєморозуміння із лідером Росії Володимиром Путіним.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
пропаганда
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Питон Каа
Питон Каа
Теперь, после выборов, ему несомненно будет легче говорить все что он действительно думает, без оглядки на нацистское агрессивное меньшинство. Однако, время для откровенного разговора еше не пришло, нужно взять власть в парламенте и подчинить силовые структуры, а уж потом выдвигать свио идеи.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Прям вижу, как Сталин во время войны даёт интервью нацистским СМИ !!!(((
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CARGO 100
CARGO 100
Собирай всех - Вакарчука с собой возьми для, да и еще бы хорошо Кличка для интервью ... "Квартал-95" будет отдыхать ... Да и мы тоже ...
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CARGO 100
CARGO 100
Голованов Сергей, я уж не знаю как "природа", но Бог, похоже, из вашей страны делает "квартал" ...
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
CARGO 100, !!!))))) Так на тебе и так природа отдохнула !)))(
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