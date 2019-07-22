Зеленський погодився на інтерв'ю журналістам із Росії

Президент України Володимир Зеленський готовий дати відверте інтерв'ю російським журналістам.

Зокрема, під час спілкування зі ЗМІ у штабі "Слуги народу" він ствердно відповів на прохання "РБК". "А ви ще не були на тенісі у нас?" – здивувався він.

"Я відкритий, не проти будь-якого інтерв'ю. Чесно кажучи, це питання навіть не до мене. Якщо можна, поговоріть із нашої пресслужбою. Ви ж знаєте, Україна відрізняється від багатьох країн, мені здається, відкритістю, демократичністю", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Скріншот із відео

Глава держави запевнив, що готовий "до будь-якої кількості зручних і незручних запитань".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що сподівається на конструктивний діалог і взаєморозуміння із лідером Росії Володимиром Путіним.

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