Зеленський подякував нардепам за закон про банки і сказав, коли послаблять карантин. Відео

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, у якому подякував народним депутатам за ухвалення банківського закону та звернувся до українських пожежників, які боролися із вогнем у Житомирській області.

Відповідне відео опублікували на сторінці президента у Telegram. Глава держави наголосив на важливості ухвалення народними депутатами "банківського" закону, який дасть змогу Україні одержати важливу фінансову підтримку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я дякую кожному нашому народному депутату. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд, тиск, ви ухвалили багатостраждальний "банківський закон". Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США", – зазначив президент.

Володимир Зеленський Скрин відео

Також Зеленський нагадав призабуту у ЗМІ ситуацію із пожежами на Житомирщині. Президент повідомив, що станом на 13 травня подолано більшість осередків вогню, а на території Чорнобильської зони всі пожежі у лісах ліквідували. За це глава держави подякував рятувальникам.

Насамкінець Зеленський назвав дату початку другого етапу пом'якшення карантину та сфери, яких це стосується.

"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям та вашій підтримці. Давайте це продовжимо", – наголосив президент України.

Він заявив, що другий етап послаблення карантину запланований на 22 травня.

Чого стосується наступне послаблення:

проведення спортивних змагань;

роботи готелів;

проведення ЗНО.

На запитання, що цікавлять багатьох українців про те, "яким буде літо", "коли відкриють кордони", "коли дозволять авіаперельоти" і подібні, Зеленський відповів по-філософськи: "Усе залежить від нас самих".

"Кожен подальший етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників, зокрема помірної кількості нових випадків коронавірусу та некритичного завантаження ліжок у лікарнях", – нагадав президент.

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