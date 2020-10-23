Зеленський поділився захватом від спілкування з українськими винахідниками. Відео

Президент Володимир Зеленський відвідав перший в Україні інноваційний парк UNIT.City, після чого зізнався, що його вразило спілкування з вітчизняними винахідниками – молодими стартаперами.

Подія відбулася ще 21 жовтня, ролик щодо неї опублікував на YouTube-каналі Офіс президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що глава держави взяв участь у пітчинговому процесі, під час якого свої проєкти презентували молоді українські продуктові та софтові стартапи.

Зеленський у UNIT.City Скриншот

"Ця молодь робить те, чим має пишатися не тільки вся Україна, а й цілий світ. Я у захваті від їхніх ідей, підходів, наполегливості та цілеспрямованості. І точно знаю, що за належної підтримки вони зроблять усе, щоб Україна стала одним з інноваційних лідерів", – прокоментував Зеленський.

Президент на зустрічі зі стартаперами Скриншот

Зеленський зізнався, що вражений ідеями українських винахідників

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю чотирьом національним телеканалам на тему "Осінь-2020: перемоги і виклики", де обговорювалися найважливіші питання – від пандемії COVID-19 до боротьби з корупцією та тяжкості реформування секторів.