Зеленський подав до суду на телеведучого Пояркова: що відомо

Карина Бондаренко Політика 06:10, 17.06.2020

Президент України Володимир Зеленський подав до суду на українського художника, телеведучого і блогера Сергія Пояркова через погрози на свою адресу.

Справу по звинуваченню розгляне Шевченківський районний суд Києва 30 червня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з розкладу судових засідань.

Судове засідання відбудеться 30 червня
Скріншот

Відзначимо, що в травні 2020 року Пояркову вручили обвинувачення в погрозах Зеленському. Телеведучого звинувачують у злочині, передбаченому частиною 1 статті 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК.

Раніше OBOZREVATEL писав:

  • нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку каналу "Прямий" після різких заяв Пояркова на адресу Зеленського.

  • Шевченківський районний суд Києва обрав Пояркову запобіжний захід у вигляді звільнення під особисте зобов'язання.

  • Поярков звернувся до ОТЗЖ і Зеленському через антисемітський демарш на NewsOne

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