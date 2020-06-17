Зеленський подав до суду на телеведучого Пояркова: що відомо

Зеленський подав до суду на Пояркова

Президент України Володимир Зеленський подав до суду на українського художника, телеведучого і блогера Сергія Пояркова через погрози на свою адресу.

Справу по звинуваченню розгляне Шевченківський районний суд Києва 30 червня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з розкладу судових засідань.

Судове засідання відбудеться 30 червня

Відзначимо, що в травні 2020 року Пояркову вручили обвинувачення в погрозах Зеленському. Телеведучого звинувачують у злочині, передбаченому частиною 1 статті 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК.

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