"Кортежі – нах*й! Пільги ваші – нах*й! Дачі – нах*й!" сказав актор Зеленський і завоював виборців, які втомилися від старих політиків в кортежах і з державними дачами.

Перед другим туром президентських виборів кандидат Зеленський заявив в інтерв'ю РБК.

"Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла..."

Вже за місяць !!! після інавгурації тепер вже президент Зеленський поїхав з родиною "перевіряти" президентську дачу в Конча-Заспі, на якій жив Ющенко 10 років.

За кілька місяців тут зроблять ремонт за державний кошт.

А за рік після обрання президент Зеленський починає жити на президентській дачі в Конча-Заспі. Просто зараз.

Президентська державна дача для "слуги народа" – це триповерховий маєток на березі більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами навкруги. Будинок має чотири спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.

Подивіться на цей палац.

"Кінець епохи бідності!"

Дача, на якій проживає Володимир Зеленський Радіо Свобода

Дача, на якій проживає Володимир Зеленський Радіо Свобода