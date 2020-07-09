"Кортежі – нах*й! Пільги ваші – нах*й! Дачі – нах*й!" сказав актор Зеленський і завоював виборців, які втомилися від старих політиків в кортежах і з державними дачами.

Перед другим туром президентських виборів кандидат Зеленський заявив в інтерв'ю РБК.

"Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла..."

Вже за місяць !!! після інавгурації тепер вже президент Зеленський поїхав з родиною "перевіряти" президентську дачу в Конча Заспі, на якій жив Ющенко 10 років.

За кілька місяців тут зроблять ремонт за державний кошт.

А за рік після обрання президент Зеленський починає жити на президентській дачі в Конча Заспі. Просто зараз.

Президентська державна дача для "слуги народа" – це триповерховий маєток на березі більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами навкруги. Будинок має чотири спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.

Подивіться на цей палац.

"Кінець епохи бідності!"

Дача, на якій проживає Володимир Зеленський Радіо Свобода

Дача, на якій проживає Володимир Зеленський Радіо Свобода

Дача, на якій проживає Володимир Зеленський Радіо Свобода

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