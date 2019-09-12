Зеленський почав судову реформу: "Слуга народу" зробила перший крок

Монобільшість Верховної Ради прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін щодо підстав передачі справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду і термінів повернення адміністративних справ.

"За" на пленарному засіданні в четвер, 12 вересня, проголосували 262 народних депутати. "Проти" виступили 10 парламентаріїв.

Відзначимо, автором законопроекту про судову систему є президент України Володимир Зеленський.

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Документом вносяться зміни до процесуальних кодексів, згідно з якими справа не може бути передана на розгляд Великої Палати, якщо:

1) учасник справи, що оскаржує судове рішення, при розгляді справи в судах першої або апеляційної інстанції, не заявляв про порушення правил предметної або суб'єктної юрисдикції;

2) автор скарги не обґрунтував порушення судом правил предметної або суб'єктної юрисдикції наявністю судових рішень Верховного Суду в складі колегії суддів (палати, об'єднаної палати) іншого касаційного суду у справі з подібним підставою і предметом позову в подібних правовідносинах;

3) Велика Палата вже викладала в своїй постанові висновок щодо питання предметної або суб'єктної юрисдикції спору в подібних правовідносинах.

Таким чином пропонується зменшити обсяги навантаження Великої палати ВС.

Також проект пропонує доповнити окремі положення Кодексу адміністративного судочинства України приписами щодо термінів повернення матеріалів адміністративних справ після закінчення апеляційного та касаційного провадження.

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