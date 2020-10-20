Зеленський виступив з щорічним зверненням у Раді
У вівторок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням до українців з трибуни Верховної Ради.
Свій виступ Зеленський почав з ситуації COVID-19 в Україні. Він сказав, що весняні карантинні заходи були вимушені, оскільки у держави не було резервів для боротьби в пандемією. За його словами, ситуацію з коронавірусом вдалося виправити.
"Ми обговорили з партнерами поставку в Україну вакцини від COVID-19, як тільки вона з'явиться", – акцентував він.
Щодо Донбасу він заявив, що за його каденції почався рух до миру. Президент зазначив, що відбувся обмін полоненими і реальне припинення вогню. При цьому він додав, що за час перемир'я на фронті трапилася тільки "одна бойова втрата".
У своєму зверненні гарант сказав, що "Україна бореться за розуми молоді на Донбасі та в Криму". Він підкреслив, що абітурієнтів з тимчасово окупованих територій почали приймати на навчання в українські ВНЗ безкоштовно. Також був запущений телеканал "Дом", що віщає на непідконтрольні території.
"Ми шукаємо нові дієві способи для повернення Криму. Ми запускаємо для цього "Кримську платформу ", – сказав Зеленський.
Глава України повідомив, при ньому Рада провела закон про імпічмент президента та прийняли закон про відповідальність за "кнопкодавство".
Також Зеленський сказав, що в нашій країні розвивається сфера надання державних послуг.
"Наша мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн. А на найближчих президентських виборах – можливість громадянам, при бажанні, голосувати онлайн", – зазначив він.
Особливо президент виділив вдалий запуск ринку землі. З його слів, через багаторічний саботаж цього питання держава втратила 5 мільйонів гектарів сільгоспземель.
Глава держави додав, що він продовжить боротьбу з корупцією. Він виправдався за передвиборне гасло "Весна прийде – будемо саджати", розповівши, що на кожній нараді піднімає питання "посадок" з представниками правоохоронних органів.
"У нас нульова толерантність до корупції. Це підтверджують наші партнери в Європі та США", – сказав він.
Далі пропонуємо ознайомитися з повним текстом звернення президента:
Додамо, що щорічне послання президента до Верховної Ради мало відбутися ще в квітні, але його перенесли через карантин.
Раніше заступник глави ВРУ Руслан Стефанчук анонсував, що в зверненні Зеленського будуть позначені основні положення стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні, а також прозвучать відповіді "на багато питань, які ставлять, особливо останнім часом".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб також відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
У ЗМІ оприлюднили формат, в якому буде проводитися опитування президента в день виборів. Українцям потрібно буде заповнити анкету, вийшовши з виборчої дільниці.