Зеленський виступив з щорічним зверненням у Раді

У вівторок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням до українців з трибуни Верховної Ради.

Свій виступ Зеленський почав з ситуації COVID-19 в Україні. Він сказав, що весняні карантинні заходи були вимушені, оскільки у держави не було резервів для боротьби в пандемією. За його словами, ситуацію з коронавірусом вдалося виправити.

"Ми обговорили з партнерами поставку в Україну вакцини від COVID-19, як тільки вона з'явиться", – акцентував він.

Щодо Донбасу він заявив, що за його каденції почався рух до миру. Президент зазначив, що відбувся обмін полоненими і реальне припинення вогню. При цьому він додав, що за час перемир'я на фронті трапилася тільки "одна бойова втрата".

У своєму зверненні гарант сказав, що "Україна бореться за розуми молоді на Донбасі та в Криму". Він підкреслив, що абітурієнтів з тимчасово окупованих територій почали приймати на навчання в українські ВНЗ безкоштовно. Також був запущений телеканал "Дом", що віщає на непідконтрольні території.

"Ми шукаємо нові дієві способи для повернення Криму. Ми запускаємо для цього "Кримську платформу ", – сказав Зеленський.

Глава України повідомив, при ньому Рада провела закон про імпічмент президента та прийняли закон про відповідальність за "кнопкодавство".

Також Зеленський сказав, що в нашій країні розвивається сфера надання державних послуг.

"Наша мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн. А на найближчих президентських виборах – можливість громадянам, при бажанні, голосувати онлайн", – зазначив він.

Особливо президент виділив вдалий запуск ринку землі. З його слів, через багаторічний саботаж цього питання держава втратила 5 мільйонів гектарів сільгоспземель.

Глава держави додав, що він продовжить боротьбу з корупцією. Він виправдався за передвиборне гасло "Весна прийде – будемо саджати", розповівши, що на кожній нараді піднімає питання "посадок" з представниками правоохоронних органів.

"У нас нульова толерантність до корупції. Це підтверджують наші партнери в Європі та США", – сказав він.

Далі пропонуємо ознайомитися з повним текстом звернення президента:

Додамо, що щорічне послання президента до Верховної Ради мало відбутися ще в квітні, але його перенесли через карантин.

Раніше заступник глави ВРУ Руслан Стефанчук анонсував, що в зверненні Зеленського будуть позначені основні положення стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні, а також прозвучать відповіді "на багато питань, які ставлять, особливо останнім часом".

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