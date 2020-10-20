Зеленський почав щорічне послання жартом

Президент Володимир Зеленський розпочав своє щорічне послання до парламенту із жарту в дусі конспірологічної теорії про чипування населення планети.

Про це він сказав з трибуни Верховної Ради 20 жовтня під час виступу внутрішнього і зовнішнього становища країни. Його транслював онлайн телеканал "Рада" в YouTube.

Зокрема, глава держави зазначив, мовляв, послання попередній президентів парламентарі зазвичай отримували в паперовому варіанті. А ось документ із його виступом буде доступний у мережі і його можна завантажити за QR-кодом.

"Раніше депутатам роздавали величезний талмуд, який вони не збиралися читати, а президент – виконувати. За QR-кодом, що лежить перед вами, ви зможете завантажити це послання. Для тих, хто не вміє, або думає, що це частина плану Білла Гейтса з чипування населення, послання з’явиться на офіційному сайті Офісу президента України", – спробував пожартувати Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час щорічного звернення до українців з трибуни ВРУ президент Володимир Зеленський попросив дотримуватися рекомендацій і вимог щодо боротьби з пандемією COVID-19.