Зеленський планує відправити Раду на дистанційну роботу. Відео

Президент України Володимир Зеленський хоче запропонувати депутатам Верховної Ради працювати дистанційно, зокрема, через ситуацію із коронавірусом.

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Однак перед цим вони мають зібратися на ще одне позачергове засідання, яке, орієнтовно, відбудеться у понеділок, 30 березня. Про це він сказав у коментарях журналістам перед засіданням фракції "Слуги народу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Пріоритетні речі – це підготовка низки законопроєктів, які пов’язані з боротьбою проти поширення коронавірусу, і через це внесення змін до бюджету. Там треба дуже ретельно все пропрацювати, щоб нікого не образити", – зауважив президент.

За словами Зеленського, йдеться про проєкти законів, які будуть пов’язані зі стабілізацією економіки країни. Адже, зазначив він, від карантинних заходів у зв’язку з пандемією не повинні постраждати звичайні люди – вчителі, медики, держслужбовці.

Водночас президент підкреслив, що це буде не останнє позачергове засідання Ради. Він хоче, щоб депутати зібралися ще раз і розглянули можливість працювати дистанційно.

"Зараз вони пропрацюють такий законопроєкт. Він може діяти тільки в умовах коронавірусу. Я думаю, що ця хвороба пройде, а вона обов’язково пройде, і тоді цей законопроєкт не буде необхідним", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати через пандемію коронавірусу розглядають варіант проведення засідання не у Верховній Раді, а на відкритому майданчику, як варіант – на стадіоні.

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