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Зеленський планує "переворот": в Офісі президента відбулася таємна зустріч

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Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка у вівторок, 16 липня, провів таємну зустріч з двома представниками керівництва Національного агентства запобігання корупції.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL в офісі, Рябошапка провів членів НАЗК не через прохідну за процедурою оформлення пропуску і фіксації в журналі відвідувачів, а таємно – через один з в'їздів до офісу на автомобілі.

Відзначимо, що раніше заступник голови ОП був членом цього антикорупційного органу, проте зі скандалом покинув пост. Більш того, один з відвідувачів Рябошапки під час роботи в Кабінеті міністрів одіозного Миколи Азарова був його підлеглим.

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За нашими даними, потайний візит в ОП пов'язаний з планами президента Володимира Зеленського влаштувати "переворот" в органі, озвучивши вимогу відставки його членів. Якщо троє з п'яти співробітників НАЗК покинуть пост, діяльність агентства буде заблокована.

Як раніше заявляв Рябошапка, орган буде більш ефективним, якщо скасувати в ньому принцип колективного ухвалення рішень, що є умовою його незалежності, наділивши одноосібним правом главу НАЗК.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський затвердив в персональному складі Ради національної безпеки і оборони керівника свого офісу Андрія Богдана та його заступників Вадима Пристайко та Руслана Рябошапку.

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