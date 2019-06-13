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/Політика

Зеленський після вихідних відлітає з України: про що мова

7.2тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Францію і Німеччину.

Про це у Facebook повідомляє Адміністрація глави держави. До Франції гарант відправиться 17 червня, а з лідером Німеччини зустрінеться 18 червня.

"Програмою візитів передбачені зустрічі глави держави з керівництвом Франції і Німеччини, керівниками парламентів, а також з провідними представниками французького та німецького бізнесу", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що в Україні у зв'язку зі святом Трійці будуть довгі вихідні – з 15 по 17 червня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня президент України Володимир Зеленський здійснив перший офіційний закордонний візит, відвідавши Брюссель. У бельгійській столиці глава держави провів зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Водночас Зеленський не спілкувався із журналістами під час свого першого візиту в Брюссель, чим викликав обурення у ЗМІ.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
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H Ya
H Ya
Марионетка вонючая. Шоб ты не вернулась.
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1
0
CARGO 100
CARGO 100
"... с лидером Германии встретится 18 июня." А уже 21-23 июня – уличный фестиваль Эльбхангфест в Дрездене. Фестиваль танцев, электронной и рок-музыки и вина.
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2
1
Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Очередной раунд позора! Главное, чтобы речь выучил!
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2
2
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ткачук Татьяна, главное, не забыть плавки и шлёпанцы.
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1
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