Зеленський після вихідних відлітає з України: про що мова

Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Францію і Німеччину.

Про це у Facebook повідомляє Адміністрація глави держави. До Франції гарант відправиться 17 червня, а з лідером Німеччини зустрінеться 18 червня.

"Програмою візитів передбачені зустрічі глави держави з керівництвом Франції і Німеччини, керівниками парламентів, а також з провідними представниками французького та німецького бізнесу", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що в Україні у зв'язку зі святом Трійці будуть довгі вихідні – з 15 по 17 червня.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня президент України Володимир Зеленський здійснив перший офіційний закордонний візит, відвідавши Брюссель. У бельгійській столиці глава держави провів зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Водночас Зеленський не спілкувався із журналістами під час свого першого візиту в Брюссель, чим викликав обурення у ЗМІ.

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