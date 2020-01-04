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4 січня • оновлено в 14:07
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"Зеленський пішов за сценарієм Путіна": політик оцінив обмін полоненими

1.7т
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Обмін полоненими між Україною і ОРДЛО пройшов за сценарієм президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV політик і громадський діяч Микола Томенко. За його словами, РФ вдається пропагувати ідею, що війна на Донбасі – внутрішня справа України.

"Якщо проаналізувати останні події, обмін, який ми вітаємо в сенсі повернення українців і наших громадян, фактично пройшов за сценарієм Путіна. Ми формально мінялися не з окупантом, не з Росією, а з так званими "ЛНР" і "ДНР", – заявив Томенко.

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За його словами, подальша риторика президента України Володимира Зеленського щодо обміну "налаштована на російську ідею, що ми воюємо самі з собою".

"Умовно кажучи, патріотичні українці воюють з "малоросами і космополітами" і так далі. Росія витратила мільярди, щоб це нав'язати світу. А тепер виявляється, що у нас президент і його команда пропагують цю ідею. Виходить, що це все українці, що є в*тники, що вони теж громадяни, що треба "замиритись". Виявляється, що це не Росія", – обурився політик.

"Мені здається, найтрагічніше, що всі наші біди, пов'язані з війною, зі втратою людей, виявилися внутрішньоукраїнською проблемою, а не російською", – додав він.

"Зеленський пішов за сценарієм Путіна": політик оцінив обмін полоненими

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Обмін полоненими Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Микола Томенко
Місце
Україна
Тег
військовополонені
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Это кто? Хабенский?
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В'ятковська Ангеліна
В'ятковська Ангеліна
Тут Томенко вірно розсуджує
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В'ятковська Ангеліна
В'ятковська Ангеліна
Над цим варто замислитись
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