"Зеленський пішов за сценарієм Путіна": політик оцінив обмін полоненими

Обмін полоненими між Україною і ОРДЛО пройшов за сценарієм президента Росії Володимира Путіна.
Таку думку висловив в ефірі ObozTV політик і громадський діяч Микола Томенко. За його словами, РФ вдається пропагувати ідею, що війна на Донбасі – внутрішня справа України.
"Якщо проаналізувати останні події, обмін, який ми вітаємо в сенсі повернення українців і наших громадян, фактично пройшов за сценарієм Путіна. Ми формально мінялися не з окупантом, не з Росією, а з так званими "ЛНР" і "ДНР", – заявив Томенко.
За його словами, подальша риторика президента України Володимира Зеленського щодо обміну "налаштована на російську ідею, що ми воюємо самі з собою".
"Умовно кажучи, патріотичні українці воюють з "малоросами і космополітами" і так далі. Росія витратила мільярди, щоб це нав'язати світу. А тепер виявляється, що у нас президент і його команда пропагують цю ідею. Виходить, що це все українці, що є в*тники, що вони теж громадяни, що треба "замиритись". Виявляється, що це не Росія", – обурився політик.
"Мені здається, найтрагічніше, що всі наші біди, пов'язані з війною, зі втратою людей, виявилися внутрішньоукраїнською проблемою, а не російською", – додав він.
president.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після обміну полоненими з "Л/ДНР" 29 грудня до України повернулися 76 осіб.
Офіс президента опублікував зворушливі фото з українськими полоненими, яких 29 грудня в аеропорту "Бориспіль" зустрів Володимир Зеленський. Президент особисто зустрічав звільнених, після чого провів короткий брифінг.
31 грудня 2019 року відбулася телефонна розмова Зеленського і Путіна. Президенти обговорили обмін полоненими, укладання газового контракту, а також обмінялися привітаннями з новорічними святами.
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