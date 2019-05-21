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/Політика

Зеленський пішов проти США: сплив важливий нюанс про призначення

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Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наполегливо рекомендував українському президенту Володимиру Зеленському не призначати головою Адміністрації юриста Андрія Богдана.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на наближене до глави держави джерело. Відзначається, що Зеленський до поради не прислухався.

Так, стало відомо, що Волкер дзвонив президенту України, щоб відмовити його призначати Богдана главою АП через те, що останній пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським (він є його адвокатом, про що розповів сам).

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Зеленський призначив Богдана главою АП

Зеленський призначив Богдана главою АП

При цьому, Зеленський взяв час на роздуми, однак рішення не змінив, оприлюднивши увечері 21 травня підписаний указ про призначення Богдана.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, кого і на які посади призначив президент України Володимир Зеленський. Серед новоспечених чиновників чимало співробітників студії "Квартал 95".

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій БогданКурт Волкер
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
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Lit Anatoli
Lit Anatoli
Трамп не прощает тех, кто идет против США. Украина рискует оказаться без поддержки и помощи США....
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Ребята! Не стройте иллюзий! Кто еще не ознакомлен с состоянием Президента? Куда ему из этой компании? А вас как стадо будет водить на референдумы, результаты которых подготовят его помощники-сценаристы! Вот и весь расклад. "Народ" все сам будет "решать"! "Народ" нарешает! Стыдоба!
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Готик Анна
Готик Анна
Зеленский оказался более глупым чем предполагалось.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Готик Анна, пока нет. я например жду от него куда большей дури и предательства страны. единственное что нравится - вытягивающиеся морде зебилов.
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