Зеленський пішов проти США: сплив важливий нюанс про призначення

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наполегливо рекомендував українському президенту Володимиру Зеленському не призначати головою Адміністрації юриста Андрія Богдана.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на наближене до глави держави джерело. Відзначається, що Зеленський до поради не прислухався.

Так, стало відомо, що Волкер дзвонив президенту України, щоб відмовити його призначати Богдана главою АП через те, що останній пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським (він є його адвокатом, про що розповів сам).

Зеленський призначив Богдана главою АП

При цьому, Зеленський взяв час на роздуми, однак рішення не змінив, оприлюднивши увечері 21 травня підписаний указ про призначення Богдана.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, кого і на які посади призначив президент України Володимир Зеленський. Серед новоспечених чиновників чимало співробітників студії "Квартал 95".

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