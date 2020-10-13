Зеленський підтвердив зустріч з представниками британської розвідки і розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час візиту до ВеликоЇ Британії він зустрічався з представниками Секретної розвідувальної служби країни МІ-6.

Також глава держави заявив, що на переговорах йшлося про проблеми з дезінформацією та фейкові новини, повідомляється на сайті Офісу президента.

Також Зеленський заявив, що в ЗМІ була представлена не зовсім вірна інформація і порадив її краще перевіряти.

"У нас була зустріч в офісі МІ-6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити, це державні справи. Я прочитав, що пишуть про склад тієї зустрічі. Там був інший склад. З усього обсягу питань з нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу і захист нашого суверенітету і територіальної цілісності. Деталі я не можу поширювати", – зазначив президент.

За словами Зеленського, в розвідці заявили, що в Україні велика проблема з медіа, які фінансуються не тільки українцями.

"Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми знаємо, фінансуються різними групами", – пояснив він.

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