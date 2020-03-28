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28 березня • оновлено в 09:34
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Зеленський підтвердив можливу відставку глави МОЗ Ємця

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Питання відставки міністра охорони здоров'я Іллі Ємця знаходиться на обговоренні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський журналістам увечері 27 березня після засідання фракції "Слуга народу", повідомляє hromadske (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Володимир Зеленський і Ілля Ємець

Володимир Зеленський і Ілля Ємець

За його словами, на фракції кадрові питання не піднімалися.

"Але є таке питання, воно обговорюється, по ряду причин, пов'язаних з різними факторами", – зазначив президент.

Він додав, що вже в найближчі дні буде озвучена інформація про кадрові рішення в уряді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 березня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський і його колега з "Європейською солідарності" Олексій Гончеренко з посиланням на свої джерела повідомили, що глава МОЗ Ілля Ємець йде у відставку.

  • Прес-секретар МОЗ Артем Дехтяренко спростував цю інформацію, підкресливши, що міністерство працює в посиленому режимі.

  • Джерело в оточенні міністра розповів OBOZREVATEL, що Ємець протягом тижня намагається піти у відставку, оскільки в своїх діях скутий позицією Офісу президента.

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Особи
Ілля Ємець Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
президент Міністерство охорони здоров'я
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