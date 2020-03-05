Президент України Володимир Зеленський підтримав звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу на Полтавщині, передає Цензор. Президент вважає, що Офіс генпрокурора, НАБУ і СБУ "не працюють на 100%".

"Я чесно вважаю, це моя особиста думка... Тут, до речі, і посли "Великої сімки"... Добре, що ви запитали, думаю, мене будуть питати: "Ай-ай-ай. Не можна чіпати Генпрокурора". Хоча, ви знаєте, ми з ним пройшли довгий шлях виборчої кампанії. Але, моя особиста думка, нехай там голосують депутати, як вони хочуть. Моя особиста думка дуже проста: немає результату – не повинен займати місце", – сказав Зеленський.

"Я дійсно вважаю, що Руслан хороший фахівець, що стосується Генпрокуратури. Я вважаю, що він не показав результат. Якими б ми не були красивими, і з якими б красивими намірами, очима, кроками, з відкритим серцем. Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.

Зеленський і Рябошапка Офіс президента України

Як писав OBOZREVATEL, у ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора і НАБУ з Держбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедиктова, вже екснардепка від "Слуги народу".

Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "у продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Напередодні в партії Зеленського також вирішили поцікавитися у Рябошапки, чому реформа органів прокуратури "заважає висувати реальні підозри".

"Прийшла весна – багато людей очікують посадок, які ми обіцяли минулого року", – сказали в монобільшості.

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