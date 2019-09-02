Зеленський підтримав Томенка: партії Вілкула, Гройсмана, Шарія не отримають бюджетних коштів

Команда Громадського руху Миколи Томенка "Рідна країна" на сайті президента ініціювала петицію щодо "Скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні". Вона за рекордні 22 дні набрала необхідні 25 тисяч голосів. Ініціативу підтримав і президент Володимир Зеленський.

Як повідомила пресслужба руху, відповідно до Закону про фінансування політичних партій, який був ухвалений у 2016 році, кошти на статутну діяльність із державного бюджету мали отримати 11 партій, що набрали 2% голосів виборців.

Відповідно до підрахунків експертів, загальні бюджетні видатки за п'ять років існування мали б становити близько шести мільярдів гривень.

Політик Микола Томенко Рoliteka

"Наша команда завжди виступала проти витрачання мільярдів бюджетних коштів на політичні партії, особливо коли їхніми творцями є олігархи, а в країні триває війна. Не слід забувати, що левову частку коштів, які отримали партії попереднього скликання, використали на політичну рекламу олігархічних каналів. Але сьогодні ми можемо проінформувати, що перший крок до ліквідації надмірних витрат коштів платників податків таки зроблено", – розповів Томенко.

За його словами, Зеленський відреагував на ініціативу, яку підтримало суспільство, і зареєстрував відповідний законопроєкт №1029, яким пропонується внести зміни до ст. 172 Закону України "Про політичні партії в Україні". Йдеться про зменшення фінансування політичних партій, які представлені у парламенті, та скасування фінансування тих, які набрали 2%.

Згідно із законопроєктом фінансування не отримають шість партій, які набрали 2%, а ті, хто набрав 5% і потрапив до парламенту, отримуватимуть значно менше. Таким чином бюджет, а отже й платники податків, зекономлять більш ніж 1,5 млрд грн за п'ять років, а політичні партії Вілкула-Кернеса, Гройсмана, Шарія та інших не отримають бюджетних коштів на свою діяльність.

Томенко вважає, що наступним кроком має бути зміна законодавства, яка чітко визначить та контролюватиме, на що витрачають партії бюджетні кошти.

"Треба заборонити використання бюджетних коштів на політичну рекламу і зберегти можливість витрачати їх, наприклад, на безкоштовну юридичну консультацію соціально незахищених верств населення, учасників бойових дій, пенсіонерів. Наша команда, вітаючи появу законопроєкту президента Зеленського, й надалі наполягатиме на тому, що у бідній та корупційній країні, яка воює, слід скасувати фінансування і п'ять політичних партій, які представлені сьогодні в парламенті", – додав він.

Томенко закликав лідерів партій скористатись правом відмовитися від державного фінансування, яке передбачене частиною третьою статті 173 Закону України "Про політичні партії в Україні", та подати до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідну заяву, а кошти направити на підтримку української армії, освіти, науки, культури, охорони здоров'я.

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