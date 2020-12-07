Зеленський підписав закони про підтримку бізнесу під час карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про підтримку громадян і бізнесу під час карантину в Україні через пандемію COVID-19.

Про це повідомили в Офісі президента. Законопроєкти Верховна Рада України ухвалила 4 грудня.

Зокрема, документи передбачають виділення матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати через карантин, і фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок введення карантинних обмежень.

Крім того, передбачається надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набрання законом чинності) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу через простій унаслідок введення карантину.

Суму виплати розраховуватимуть пропорційно скороченню робочого часу працівника. Однак вона не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон вводить одноразову компенсацію відшкодування витрат суб'єктам господарювання на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Крім того, передбачено продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю в період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Триватиме і термін дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються в період карантину і протягом одного місяця з дня його закінчення. Не нараховується і не сплачується плата за оренду державного або комунального майна.

Також передбачається низка податкових стимулів для громадян, малого та середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.

Зокрема, списується податковий борг платників податків у разі, якщо сукупний розмір боргу за всіма податками й зборами не перевищує 3060 грн.

Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року.

Крім того, до 29 грудня 2021 року відтерміновано погашення податкового боргу платників податків –фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, якщо він не перевищує 6800 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала загалом президентський законопроєкт, який передбачає виплату найманим працівникам та фізособам-підприємцям (ФОП) по 8 тис. грн та інші податкові послаблення на період карантину.