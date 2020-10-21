Зеленський підписав закон "Про розвідку", необхідний для руху в НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про розвідку", який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року.

Про це повідомили в Офісі президента в Telegram. Зазначається, що підписання відбулося під час відвідання Главою держави управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки ДПСУ.

"Сьогодні я підписую ухвалений Верховною Радою Закон України "Про розвідку". Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України", – сказав Зеленський.

За його словами, підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації загроз і підвищить спроможність розвідки здобувати та забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.

"Слід пам’ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для ухвалення важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації", – наголосив Зеленський.

Зазначимо, Закон про розвідку є одним із проєктів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України. Його розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.

Згідно з документом, розвідувальними органами є Служба зовнішньої розвідки України, розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Їхні основні завдання – своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.

Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє – їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.

Розвідувальні органи для виконання завдань і своїх функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі і документи, спеціально створювати і використовувати підприємства, установи, організації, філії, інші підрозділи юридичних осіб. Використання коштів прикриття або структур прикриття для інших цілей забороняється.

Засоби прикриття можуть містити повністю або частково неправдиві дані або відомості про події, явища, факти. Структури прикриття можуть створюватися розвідувальними органами повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, зокрема і в іноземній валюті, призначених на утримання і забезпечення діяльності цих органів, у будь-яких організаційних формах. Структури прикриття можуть створюватися на території України і за її межами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про передачу 2 млн земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.