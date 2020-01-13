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13 січня • оновлено в 20:46
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Зеленський підписав закон про реєстр педофілів: в чому суть

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Президент України Володимир Зеленський, підписав законопроект про введення єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру відносно дітей.

Як сказано на сайті Верховної Ради, законопроект №0887 був спрямований на підпис президента 27 грудня, а 13 січня повернутий з підписом Зеленського.

Вести реєстр буде Міністерство юстиції. Його головна мета – запобігання злочинам проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх дітей, а також запобігання рецидивів.

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Доступ до реєстру буде у прокурорів, слідчих, поліцейських і ДБР. Але право на отримання даних з реєстру також буде у керівників установ освіти, охорони здоров'я або інших установ, що здійснюють нагляд за дітьми.

Закон посилює відповідальність за злочин, передбачений ст.152, 153 КК, проти особи у віці до 14 років, незалежно від її вільної згоди. Згвалтування карається 10-15 роками в'язниці. Якщо злочин скоєно повторно, особа засуджують до 15 років в'язниці або до довічного позбавлення волі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
реєстр педофілів
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонские счастье ,це Европа.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Будут охранять и лилеть цвет недонации.
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
А закон про реестр долбо@бов он ветировал и сразу засекретил.
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