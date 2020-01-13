Зеленський підписав закон про реєстр педофілів: в чому суть

Президент України Володимир Зеленський, підписав законопроект про введення єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру відносно дітей.

Як сказано на сайті Верховної Ради, законопроект №0887 був спрямований на підпис президента 27 грудня, а 13 січня повернутий з підписом Зеленського.

Вести реєстр буде Міністерство юстиції. Його головна мета – запобігання злочинам проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх дітей, а також запобігання рецидивів.

Доступ до реєстру буде у прокурорів, слідчих, поліцейських і ДБР. Але право на отримання даних з реєстру також буде у керівників установ освіти, охорони здоров'я або інших установ, що здійснюють нагляд за дітьми.

Закон посилює відповідальність за злочин, передбачений ст.152, 153 КК, проти особи у віці до 14 років, незалежно від її вільної згоди. Згвалтування карається 10-15 роками в'язниці. Якщо злочин скоєно повторно, особа засуджують до 15 років в'язниці або до довічного позбавлення волі.

Володимир Зеленський ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 липня поточного року Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, що не досягли статевої зрілості.

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