Зеленський підписав закон про реєстр педофілів: в чому суть

Президент України Володимир Зеленський, підписав законопроект про введення єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру відносно дітей.
Як сказано на сайті Верховної Ради, законопроект №0887 був спрямований на підпис президента 27 грудня, а 13 січня повернутий з підписом Зеленського.
Вести реєстр буде Міністерство юстиції. Його головна мета – запобігання злочинам проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх дітей, а також запобігання рецидивів.
Доступ до реєстру буде у прокурорів, слідчих, поліцейських і ДБР. Але право на отримання даних з реєстру також буде у керівників установ освіти, охорони здоров'я або інших установ, що здійснюють нагляд за дітьми.
Закон посилює відповідальність за злочин, передбачений ст.152, 153 КК, проти особи у віці до 14 років, незалежно від її вільної згоди. Згвалтування карається 10-15 роками в'язниці. Якщо злочин скоєно повторно, особа засуджують до 15 років в'язниці або до довічного позбавлення волі.
Володимир Зеленський
ОПУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 липня поточного року Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, що не досягли статевої зрілості.
4 вересня Володимир Зеленський наклав вето на закон про кастрацію педофілів. "Слуги народу" через місяць погодилася з позицією президента.
В опитуванні OBOZREVATEL українці підтримали введення добровільної, а не примусової хімічної кастрації для злочинців, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.
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