Зеленський підписав закон про продовження спецстатусу Донбасу
Президент України Володимир Зеленський 24 грудня підписав закон, який продовжує до кінця 2021 року дію закону про спецстатус Донбасу.
Тобто, законопроєкт №4467 щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.
Зазначимо, що парламентарі схвалили документ у цілому 15 грудня. Тоді рішення підтримали 304 народні депутати.
Загалом відповідний Рада ухвалила ще у вересні 2014-го терміном на три роки. Опісля, в жовтні 2017-го термін дії закону парламентарі продовжили на рік, у жовтні 2018-го – до 31 грудня 2019 року, а в грудні 2019-го – до 31 грудня 2020 року. Щоправда, він так і не запрацював.
Згідно з ним, особливий порядок самоврядування в ОРДЛО може бути введено лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що в переговорах щодо Донбасу не варто відмовлятися від Мінських домовленостей, які поки працюють.
Разом із тим, за його словами, потрібно шукати альтернативні способи для припинення війни. Він також переконаний, що для досягнення результатів ТКГ не завадить допомога парламенту.