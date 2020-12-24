Зеленський підписав закон про продовження спецстатусу Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 24 грудня підписав закон, який продовжує до кінця 2021 року дію закону про спецстатус Донбасу.

Тобто, законопроєкт №4467 щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, що парламентарі схвалили документ у цілому 15 грудня. Тоді рішення підтримали 304 народні депутати.

Загалом відповідний Рада ухвалила ще у вересні 2014-го терміном на три роки. Опісля, в жовтні 2017-го термін дії закону парламентарі продовжили на рік, у жовтні 2018-го – до 31 грудня 2019 року, а в грудні 2019-го – до 31 грудня 2020 року. Щоправда, він так і не запрацював.

Згідно з ним, особливий порядок самоврядування в ОРДЛО може бути введено лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

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