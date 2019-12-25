Зеленський підписав закон про оренду державного майна: в чому суть

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна.

Він вводить просту і прозору процедуру надання в оренду, яка більш вигідна за рахунок вільної конкуренції. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Відповідно до закону, передача в оренду буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. У цій системі у відкритому доступі буде публікуватися вся інформація про договори оренди.

Закон визначає чіткі етапи і терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.

Також з'являться бази публічних переліків майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (передача в оренду на аукціоні) і Перелік другого типу (без проведення аукціону).

Володимир Зеленський Укрінформ

Стартова орендна плата на аукціонах буде розраховуватися не від оцінки майна, а від його балансової вартості за станом на останнє число місяця, що передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об'єкта оренди здійснюється в разі відсутності балансової вартості, якщо вона дорівнює нулю або не перевищує 10% від його первісної балансової вартості.

Крім того, законом визначається перелік випадків, в яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного і комунального майна.

"Ухвалення закону забезпечить вдосконалення механізмів та процедур передачі державного і комунального майна в оренду, буде сприяти прозорості та відкритості приватизаційних процесів, а також збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів", - відзначили в пресслужбі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції. Він включає в себе заборону на продаж і постачання електроенергії, яка імпортується з Росії.

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