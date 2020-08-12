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Зеленський підписав закон про оборонні закупівлі: що зміниться в армії

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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Зеленський підписав закон про оборонні закупівлі за стандартами НАТО

Зеленський підписав закон про оборонні закупівлі за стандартами НАТО.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 808-ІХ "Про оборонні закупівлі", прийнятий Верховною Радою 17 липня 2020 року, він вводить стандарти НАТО у сфері забезпечення армії.

Про це повідомила прес-служба президента. Відзначається, що документ визначає загальні правові підстави планування, порядок формування обсягів і особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Законом також визначається порядок здійснення державного та демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Метою закону є визначення правових засад для забезпечення матеріально-технічних і наукових потреб сектору безпеки й оборони держави шляхом ефективного та прозорого здійснення оборонних закупівель із дотриманням заходів захисту національних інтересів.

Документ спрямований на створення конкурентного середовища, запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, а також забезпечення ефективного та прозорого планування, реалізації та контролю за здійсненням оборонних закупівель.

Крім того, закон передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАТО назвали Україні головні умови для членства в Альянсі. Зокрема, необхідно зосередитися на внутрішніх комплексних реформах у секторі безпеки і оборони.

УкраїнаЗбройні сили УкраїниНАТОВолодимир Зеленський
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