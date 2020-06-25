Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження застосування експериментальних препаратів для лікування COVID-19 до 1 січня 2021 року.

Як сказано на сайті глави держави, рішення було прийнято в зв'язку з загрозою зростання захворюваності населення на коронавірус. Закон проекту №737-ІХ був прийнятий Верховною Радою ще 19 червня.

Документ спрямований на забезпечення доступу до ліків громадян, хворих коронавірусною хворобою, і запобігання поширенню COVID-19 серед населення України.

"Українське законодавство дозволяє застосовувати для лікування COVID-19 як зареєстровані в Україні препарати, так і незареєстровані лікарські засоби, клінічні випробування яких затверджені в установленому порядку і мають на меті дослідити ефективність і безпеку таких лікарських засобів з лікування COVID-19", – відзначається в повідомленні.

Йдеться про ліки, які не зареєстровані, проте вже пройшли певні дослідження з безпеки та ефективності, і були рекомендовані офіційно в США, країнах ЄС, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Китаї та Ізраїлі.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні за добу зафіксована майже тисяча нових випадків COVID-19. Офіційно підтверджено вже 40 008 випадків захворювання.