Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в місті Лисичанськ Луганської області.

Відповідний документ №293/2020 від 27 липня опубліковано на офіційному сайті глави держави. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідно до Закону "Про військово-цивільні адміністрації", командувачу Об'єднаних сил і голові Луганської обласної державної адміністрації було доручено здійснити всі передбачені заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Лисичанську

Військово-цивільна адміністрація – тимчасовий орган, що діє на території Донецької та Луганської областей. ВГА підкоряються Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції і законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, забезпечення правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи.

Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Лисичанську

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі з 27 липня розпочався режим припинення вогню, проте він був порушений іще вночі, через приблизно пів години після початку його дії.