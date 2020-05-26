Президент України Володимир Зеленський затвердив річний план дій у рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції країни.

Указ "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік" № 203/2020 глава України підписав у вівторок, 26 травня, повідомляється на сайті ОП.

Ілюстрація prm.ua

Річна національна програма визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання України щодо співпраці з Альянсом, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань.

Програма підтверджує стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

"Особливу увагу в програмі приділено питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переводу сектора безпеки йоборони України на стандарти НАТО і зміцнення демократичного цивільного контролю", – зазначила пресслужба Офісу президента.

Головний акцент у програмі "на зусиллях держави для забезпечення безпеки і добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки", сказано в тексті.

Указ №203 / 2020 Скріншот

Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №9037 про внесення змін до Основного Закону України – Конституцію – про інтеграцію в Євросоюз та НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно заступник глави Міністерства закордонних справ Єгор Божок завив, що Україна повинна виконати ще кілька вимог НАТО для того, щоб отримати план дій щодо членства.