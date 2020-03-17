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17 березня • оновлено в 15:24
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Зеленський підписав указ про призначення Венедіктової генпрокуроркою

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Президент Володимир Зеленський офіційно призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову. Її кандидатуру монобільшість Верховної Ради підтримала на позачерговому засіданні уряду 17 березня.

Про це йдеться в указі №90, який оприлюднено сайті Офісу глави держави. Також указом №89 президент звільнив Венедіктову з посади тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань.

Венедіктова офіційно стала генпрокуроркою: з'явився указ

president.gov.ua

Венедіктова офіційно стала генпрокуроркою: з'явився указ

president.gov.ua

  • Ірина Венедіктова закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ і вивчала міжнародний комерційний арбітраж у Chartered Institute of Arbitrators. Отримала звання докторки юридичних наук.

  • До обрання у Верховну Раду 9 скликання була завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені Каразіна, членкинею науково-консультативної ради Верховного суду, арбітеркою Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та суддею Третейського суду у медичних справах.

  • Венедіктова – віцепрезидентка Фонду медичного права та біоетики.

  • У 2016-2017 роках претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, але не пройшла конкурс.

  • Володимир Зеленський представив Венедіктову у складі своєї команди, як експертку в галузі реформування судової системи.

  • На виборах до Ради посіла третє місце у списку президентської партії "Слуга народу".

  • Заміжня за працівником кіберполіції України Денисом Колесніковим. Подружжя має двох дітей.

  • З 27 грудня 2019 року займала посаду глави Державного бюро розслідувань.

Ірина Венедіктова

Ірина Венедіктова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 5 березня ВРУ висловила недовіру і підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Ірина Венедиктова
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Эта ген прокурор липа. В Украине президент Конституцию игнорирует, народ не имеет возможности быть властью. Потому, что официально неизвестно стараниями президентов и их подельников. И что же генпрокурора, будет отстаивать высший закон и интересы народа? Нет, ей не до этого, Зеленский другие задачи ставит. Народ обязан восстать раз его власть узурпирована.
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Татарин Емеля
Татарин Емеля
Не может быть генпрокурором человек, имеющий юридическое образование и без судимости. Ну на украине точно не может
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Луценко наш прокурор ! его сняли за 1 млр.долларов которые не выплатила Америка Уукраине.Запад ДОЛЖЕН знать, что не смотря ни на что он ОБЯЗАН выделять не менее 4 млрд.$ ЕЖЕМЕСЯЧНО Украине для проведения всесторонних экономических и политических реформ, а также оказать БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ военную помощь на сумму не менее 5 млрд.$.И это только на 2020 год. Общая сумма финансовой помощи должна составить не менее 50 млрд.$ в год.В противном случае о евроатлантическом курсе Украины он может только мечтать.
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