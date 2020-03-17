Венедіктова офіційно стала генпрокуроркою: з'явився указ

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову. Її кандидатуру монобільшість Верховної Ради підтримала на позачерговому засіданні уряду 17 березня.

Про це йдеться в указі №90, який оприлюднено сайті Офісу глави держави. Також указом №89 президент звільнив Венедіктову з посади тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань.

president.gov.ua

president.gov.ua

Ірина Венедіктова закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ і вивчала міжнародний комерційний арбітраж у Chartered Institute of Arbitrators. Отримала звання докторки юридичних наук.

До обрання у Верховну Раду 9 скликання була завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені Каразіна, членкинею науково-консультативної ради Верховного суду, арбітеркою Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та суддею Третейського суду у медичних справах.

Венедіктова – віцепрезидентка Фонду медичного права та біоетики.

У 2016-2017 роках претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, але не пройшла конкурс.

Володимир Зеленський представив Венедіктову у складі своєї команди, як експертку в галузі реформування судової системи.

На виборах до Ради посіла третє місце у списку президентської партії "Слуга народу".

Заміжня за працівником кіберполіції України Денисом Колесніковим. Подружжя має двох дітей.

З 27 грудня 2019 року займала посаду глави Державного бюро розслідувань.

Ірина Венедіктова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 5 березня ВРУ висловила недовіру і підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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