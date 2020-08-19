Зеленський підписав указ про підтримку культури та туризму: що передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму".

Як сказано на сайті глави держави, документ було підписано 18 серпня. Указ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити розроблення та реалізацію заходів в рамках програми "Велике будівництво" за трьома ключовими напрямами:

охорони, відродження та ефективного використання об’єктів культурної спадщини;

розбудови сучасної туристичної інфраструктури України;

сприяння розвитку креативних індустрій.

Окрім того, Кабмін має опрацювати питання щодо залучення додаткових джерел фінансування сфери культури; збільшення, починаючи з 2021 року, видатків на її фінансування відповідно до обґрунтованих потреб; можливості фінансування проектів розвитку культурної інфраструктури за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку; визначення особливостей здійснення державно-приватного партнерства у сфері культури, туризму, управління пам'ятками культурної спадщини тощо.

Президент також рекомендував органам місцевого самоврядування передбачати в місцевих бюджетах видатки на реалізацію заходів у сфері культури, розвитку туризму відповідно до обґрунтованих потреб. Згідно з указом, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено актуалізувати регіональні стратегії розвитку, зокрема в частині цілей і завдань у сферах культури і туризму.

Також уряду доручено вжити в установленому порядку заходів щодо удосконалення механізмів фінансування сфери культури, у тому числі щодо запровадження нових підходів умов оплати праці працівників культури з урахуванням показників результативності, ефективності та якості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський підписав указ про святкування 29-ї річниці незалежності України 24 серпня 2020 року.