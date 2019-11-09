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9 листопада • оновлено в 14:36
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Зеленський підписав терміновий указ про реформи: з'явилися перші деталі

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року провести масштабну приватизацію, підготуватися до відкриття ринку землі, а також виробити систему прорахунку прожиткового мінімуму за європейськими стандартами.

Як повідомляє офіційний сайт Офісу президента, Володимир Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави". У документі йдеться про продовження реформ, прискорення соціально-економічного розвитку країни, підвищення рівня життя українців та впровадження європейських стандартів.

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Так, президент доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і його уряду до кінця 2019 року:

  • підготувати проект закону з конкурентного доступу компаній до залізничних перевезень;

  • протидіяти незаконному видобутку бурштину;

  • погасити заборгованість на оптовому ринку електроенергії;

  • оновити трудове законодавство;

  • створити закони, які спростять роботу ФОП, підприємцям;

  • затвердити план зростання країни в рейтингу Всесвітнього банку "Ведення бізнесу" (Doing Business);

  • визначити 5 об'єктів великої приватизації;

  • забезпечити формування незалежних наглядових рад всіх державних банків;

  • затвердити план по створенню і впровадженню Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва;

  • підвищити рівень державної підтримки сімей з дітьми.

Також президент доручив Кабміну запустити перший етап проекту "Е-малятко". Йдеться про перехід на електронний формат оформлення довідок на дітей. Впровадити проект "Е-ветеран", щоб спростити життя і реабілітацію ветеранів війни.

Володимир Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський підписав указ

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До кінця наступного року уряд має визначити принципи організації і проведення оборонного планування, управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав – членів НАТО і Європейського Союзу.

"У сфері зовнішньої політики до кінця цього року і протягом 2020 уряд повинен вживати заходів щодо зміцнення міжнародної підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, і забезпечувати постійну міжнародну підтримку курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію", – вказано на сайті президента.

Підписуючи указ, Президент України також наголосив на пріоритетності продовження реформ фінансового та банківського секторів, зменшення частки непрацюючих кредитів в банківському секторі і впровадженні кращих міжнародних практик корпоративного управління в державних банках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський дав прем'єр-міністру два місяці на демонстрацію реальних результатів роботи. Якщо ж їх не буде, то на початку наступного року президент обіцяє "прощатися з тими, хто не зможе".

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Тема
Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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семенов Александр
семенов Александр
вспомнился фильм "Фонтан"(скорее всего уже запрещен в Украине ) .. Там в одном из эпизодов, главный городской чиновник. завизжал в истерике "ДАТЬ ЛЮДЯМ ВСЕ!!!
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