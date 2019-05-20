Зеленський підписав свій перший указ: про що він

Президент України Володимир Зеленський 20 травня підписав свій перший указ – "Про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України".

Текст документа (№300/2019) оприлюднено прес-службою на офіційному сайті президента. Відзначимо, вранці 20 травня відбулася інавгурація новообраного глави держави.

"У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України", – ідеться в тексті.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Скріншот указу

Як писав OBOZREVATEL:

Зеленський став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

Під час першої промови глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради.

Під час інавгурації народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало погано. Його вивезли через бічний вихід парламенту і поклали в карету швидкої допомоги.

Інавгурація Зеленського буквально підірвала соцмережі, де українці активно діляться враженнями від вступу на посаду нового лідера держави.

Всі відеотрансляції інавгурації можна подивитися тут, найяскравіші фотографії зібрані тут.

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