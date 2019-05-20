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/Політика

Зеленський підписав свій перший указ: про що він

30.7тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський 20 травня підписав свій перший указ – "Про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України".

Текст документа (№300/2019) оприлюднено прес-службою на офіційному сайті президента. Відзначимо, вранці 20 травня відбулася інавгурація новообраного глави держави.

"У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України", – ідеться в тексті.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Зеленський підписав свій перший указ: про що він

Скріншот указу

Як писав OBOZREVATEL:

  • Зеленський став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

  • Під час першої промови глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради.

  • Під час інавгурації народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало погано. Його вивезли через бічний вихід парламенту і поклали в карету швидкої допомоги.

  • Інавгурація Зеленського буквально підірвала соцмережі, де українці активно діляться враженнями від вступу на посаду нового лідера держави.

  • Всі відеотрансляції інавгурації можна подивитися тут, найяскравіші фотографії зібрані тут.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політикаЗбройні сили України
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Точно, шестой. Шестерка кругломой)))
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Первый в мире главнокомандующий откосивший от армии!
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2 з 3 відповідей | показати всі
God St
God St
VeiLin John,Не пезди хуйло,сам сука теж під ліжком ховаєшся як і твій зеля.
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
VeiLin John, мы знаем где он был. Аккурат в день похищения славянского депутата Рыбака оно давало концерт в ...Славянске. В итоге Рыбака запытали до смерти, а зеб*ядь, шестерка кругломоя - шестой президент Украины. И возможно те, которые Рыбака пытали были "вдохновлены" скабрезной клоунадой гнусавого паяца.
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