В Україні скасували "мажоритарку": Зеленський підписав новий Виборчий кодекс

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 грудня, підписав оновлений Виборчий кодекс.

Відповідні дані вказані на сторінці законопроекту № 0978 ("Пропозиції президента до Виборчого кодексу України") на сайті Верховної Ради.

19 грудня парламент прийняв документ у цілому з урахуванням пропозицій Володимира Зеленського. Таким чином українці голосуватимуть по-новому вже з 2020 року.

Новий кодекс скасував мажоритарку і ввів пропорційну систему виборів із відкритими партійними списками. Прохідний бар'єр для партій передбачений на рівні 5%.

Виборець зобов'язаний проголосувати і за партію, і за одного з її кандидатів у регіональному списку. Регіональним кандидатам треба зібрати 25% виборчої квоти голосів, щоб потрапити в "прохідну" частину списку.

Більш детально про правила нового Виборчого кодексу України читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Володимир Зеленський Пресслужба президента

Як писав OBOZREVATEL, раніше Центральна виборча комісія затвердила спрощений порядок тимчасової зміни місця голосування на виборах.

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