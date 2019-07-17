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Зеленський підготувався до воєнного стану: що це означає

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України на випадок введення воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті глави держави. Так, положення доповнене пунктом 263, в якому зазначається, що в разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій у населені пункти відправляються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із збереженням на військовій службі без виключення зі списків особового складу.

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Володимир Зеленський на Донбасі

Володимир Зеленський на Донбасі

ТСН

Вказано, що заміщення посад військовослужбовцями здійснюється відповідно до переліку посад у військових адміністраціях, що підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і командного складу правоохоронних органів, і переліком посад, які можуть бути заміщені такими військовослужбовцями та правоохоронцями у районній, обласній військовій адміністрації, затвердженими президентом України за поданням головнокомандувача ЗСУ.

"Відрядження військовослужбовців у військові адміністрації зі збереженням на військову службу та їхнє відкликання здійснюється наказами щодо особового складу начальника Генштабу. Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, ці адміністрації письмово повідомляють у Генштаб ЗСУ", – йдеться в указі.

У разі необхідності начальник Генштабу може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальнику військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав взаємини у військових колективах однією з найголовніших проблем ЗСУ.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
воєнний стан
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Diego Lena
Diego Lena
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба негайно пострыбать и начинать рыть схроны
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Макарский Александр, как-то тебя, горемыку, заклинило на "пострыбать"... Может, отдохни маленько от непосильного труда - авось попустит...
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
наше ОНО хочет сорвать выборы в раду? или дежавю только у меня? когда оно врало ? сейчас или когда топил Пороха ?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Vik Vik, так только простаки понимают ситуацию. На самом деле всё гораздо сложнее.
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Vik Vik
Vik Vik
Sorokin Andrew, В смысле топил Пороха..Тот сам себя потопил
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