Зеленський підготувався до воєнного стану: що це означає

Президент Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України на випадок введення воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті глави держави. Так, положення доповнене пунктом 263, в якому зазначається, що в разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій у населені пункти відправляються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із збереженням на військовій службі без виключення зі списків особового складу.

Володимир Зеленський на Донбасі ТСН

Вказано, що заміщення посад військовослужбовцями здійснюється відповідно до переліку посад у військових адміністраціях, що підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і командного складу правоохоронних органів, і переліком посад, які можуть бути заміщені такими військовослужбовцями та правоохоронцями у районній, обласній військовій адміністрації, затвердженими президентом України за поданням головнокомандувача ЗСУ.

"Відрядження військовослужбовців у військові адміністрації зі збереженням на військову службу та їхнє відкликання здійснюється наказами щодо особового складу начальника Генштабу. Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, ці адміністрації письмово повідомляють у Генштаб ЗСУ", – йдеться в указі.

У разі необхідності начальник Генштабу може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальнику військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав взаємини у військових колективах однією з найголовніших проблем ЗСУ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся