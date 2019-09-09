Зеленський піде на поступки? Портников вказав на загрози "нормандської" зустрічі

Франція фактично стала на бік Росії і на саміті країн "нормандського формату" вимагатиме від України піти на поступки Кремлю щодо Донбасу.

Таку думку в блозі, опублікованому в особистому Telegram-каналі, висловив публіцист Віталій Портников. Він вважає, що лідеру РФ Володимиру Путіну було легше схилити до співпраці французького президента Еммануеля Макрона, ніж канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

"Меркель – куди більш досвідчений і системний гравець і куди більше піклується про свою історичну репутації, ніж президент Франції.

До того ж Макрона куди простіше схилити не просто до поступок – на кшталт скандальної ініціативи про запрошення Путіна на саміт "групи семи", але й до тиску на Зеленського. Чим президент Франції успішно і займається, створюючи у президента України враження, що Захід має ту ж позицію, що і президент Росії", – написав Портников.

Нормандський формат Колаж

На його думку, поступки, яких нібито будуть вимагати від українського президента, це "конституційна автономія Донбасу і зникнення перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України в обмін на припинення обстрілів контрольованої Києвом території".

"Це саме те, що в Парижі розглядатимуть як черговий прорив, те, що допоможе відновити довіру між Парижем і Москвою та зняти санкції з Росії. Тактика дій ясна, Путіну і Макрону необхідно лише змусити Зеленського піти на цю фактичну капітуляцію своєї країни", – припустив блогер.

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Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що зараз не час для зняття санкцій із Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в Парижі.

"Нормандський формат" можуть розширити вже до грудня поточного року. До нього планується залучити США та Британію.

Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у вересні.

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