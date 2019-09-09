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10 вересня • оновлено в 06:51
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Зеленський піде на поступки? Портников вказав на загрози "нормандської" зустрічі

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Франція фактично стала на бік Росії і на саміті країн "нормандського формату" вимагатиме від України піти на поступки Кремлю щодо Донбасу.

Таку думку в блозі, опублікованому в особистому Telegram-каналі, висловив публіцист Віталій Портников. Він вважає, що лідеру РФ Володимиру Путіну було легше схилити до співпраці французького президента Еммануеля Макрона, ніж канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

"Меркель – куди більш досвідчений і системний гравець і куди більше піклується про свою історичну репутації, ніж президент Франції.

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До того ж Макрона куди простіше схилити не просто до поступок – на кшталт скандальної ініціативи про запрошення Путіна на саміт "групи семи", але й до тиску на Зеленського. Чим президент Франції успішно і займається, створюючи у президента України враження, що Захід має ту ж позицію, що і президент Росії", – написав Портников.

Нормандський формат

Нормандський формат

Колаж

На його думку, поступки, яких нібито будуть вимагати від українського президента, це "конституційна автономія Донбасу і зникнення перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України в обмін на припинення обстрілів контрольованої Києвом території".

"Це саме те, що в Парижі розглядатимуть як черговий прорив, те, що допоможе відновити довіру між Парижем і Москвою та зняти санкції з Росії. Тактика дій ясна, Путіну і Макрону необхідно лише змусити Зеленського піти на цю фактичну капітуляцію своєї країни", – припустив блогер.

Зеленський піде на поступки? Портников вказав на загрози "нормандської" зустрічі

Скріншот

Зеленський піде на поступки? Портников вказав на загрози "нормандської" зустрічі

Скріншот

Зеленський піде на поступки? Портников вказав на загрози "нормандської" зустрічі

Скріншот

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що зараз не час для зняття санкцій із Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Україна
Теги
нормандський формат політика переговори щодо Донбасу
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Этот дырявый у*бан Портников вообще в курсе, что Украина еще при Свинюке в обязы по автономии Донбасса попала по Минским соглашениям!
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Kom AV
Kom AV
Одно радует, это то что Портников превратился в публициста. Теперь хоть не надо его рожей тыкать в его враньё. А так не зачно не отвечаю, ничего не знаю, но мне так кажется, это моё личное мнение интересное только мне...
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Shakyamuni Siddhartha
Shakyamuni Siddhartha
Втроём будут уговаривать президента России остаться в Донбассе еще на один год? Конечно, он не согласится. И даже Меркель не поможет. Сколько же можно президенту России идти на поводу у Европы и Америки. Если хотят, пусть сами содержат эти республики.
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