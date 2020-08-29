Зеленський – під час зустрічі з сім'ями загиблих і зниклих захисників України: ми всіх повернемо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сім'ями загиблих захисників України і зниклих безвісти громадян.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, зустріч відбулася у суботу, 29 серпня. У розмові із родинами, Зеленський наголосив, що подібні зустрічі – обов'язок влади.

Зокрема, учасники обговорили питання соціального і медичного забезпечення для сімей загиблих, ефективну реабілітацію ветеранів війни, розширення переліку пільг і проблеми з дотриманням наявних пільг для сімей героїв, необхідність встановлення пам'ятних знаків полеглим воїнам в областях, ремонту житла, а також питання справедливості в підході до виплати компенсацій.

Також Зеленський наголосив на необхідності початку роботи комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також порушення питання Єдиного реєстру зниклих безвісти.

Фото: president.gov.ua

"Коли запрацює комісія з зниклих безвісти при Кабінеті міністрів – це значить, що будуть створені реєстри безвісти зниклих за категоріями. У нас на сьомому році війни досі немає реєстрів з безвісти зниклих", – зауважив координатор робочої групи при ОП з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних полонених Микола Колесник.

Колесник наголосив необхідності дізнатися правду про винних у Іловайській трагедії і зазначив, що зробити це повинен суд.

"Ми чули багато версій – правдивих чи неправдивих. Ніхто – не суд, ніхто – не остання інстанція. Прозорий, відкритий судовий процес, щоб вся країна, кожен свідомий українець отримав відповідь, що сталося в Іловайську. Хто домовлявся про той коридор, чому не порушено кримінальні справи проти тих, хто розстрілював наших бійців у тому коридорі", – зазначив Колесник.

Крім того, на зустрічі було обговорено проблему повернення людей, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Зеленський заявив, що Україна працює над якнайшвидшим вирішенням цієї проблеми.

"Ми дійсно подаємо в списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових – ні. Такого немає. Це неправда. Повірте", – зазначив президент.

"Ми всіх повернемо: хто живий і неживий. У будь-якому разі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у День пам'яті захисників України 29 серпня президент Володимир Зеленський і офіцери Командування об'єднаних сил Збройних сил вшанували пам'ять загиблих українських воїнів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся