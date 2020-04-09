Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:26
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський перевірився на коронавірус: стали відомі результати

77.8т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський перевірився на наявність коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив заступник керівника ОП, секретар координаційної ради з протидії поширенню хвороби Кирило Тимошенко.

"І президенту зробили, керівнику Офісу, заступникам. Я поясню – треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним з перших випадків у Києві, яким був депутат Шахов", – сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Тимошенко додав, що всі, хто спілкувався із політиком, здали аналізи. Водночас ні в президента, ні в прем'єр-міністра не виявили COVID-19.

"Всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити. Якби у нас підтвердилося з кимось, вже були б інші заходи безпеки карантину", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента зафіксували один випадок підозри на коронавірус – дівчину госпіталізували.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
142
36
Смішно
29
Цікаво
44
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pape Lena
Pape Lena
Да кто народу правду скажет?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПреЗе и корона. Вместе до конца!
Показать комментарий полностью
Ответить
8
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
в "Евролабе"? Так там и наркоты не обнаружили в баночке. Правда, непонятно, чье было в баночке.
Показать комментарий полностью
Ответить
13
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги