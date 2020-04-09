Президент України Володимир Зеленський перевірився на наявність коронавірусу COVID-19.

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Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив заступник керівника ОП, секретар координаційної ради з протидії поширенню хвороби Кирило Тимошенко.

"І президенту зробили, керівнику Офісу, заступникам. Я поясню – треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним з перших випадків у Києві, яким був депутат Шахов", – сказав він.

Володимир Зеленський

Тимошенко додав, що всі, хто спілкувався із політиком, здали аналізи. Водночас ні в президента, ні в прем'єр-міністра не виявили COVID-19.

"Всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити. Якби у нас підтвердилося з кимось, вже були б інші заходи безпеки карантину", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента зафіксували один випадок підозри на коронавірус – дівчину госпіталізували.

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