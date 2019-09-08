"Зеленський переконав Путіна!" Звільнений в'язень Кремля розкрив всю суть обміну

Український журналіст Роман Сущенко, звільнений із російської в'язниці 7 вересня, розповів, що підготовка до обміну полоненими почалася в РФ о 4 ранку, виїзд політв'язнів – о 10:00.

При цьому по дорозі до Внуково українців провезли через всю Москву, проїжджаючи Кремль. Про це передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У першому коментарі після трирічного полону Сущенко подякував президенту України Володимиру Зеленському, який "не поступившись національними інтересами, знайшов потрібні слова і переконав лідера частини росіян піти назустріч і здійснити акт гуманізму".

Роман Сущенко Укрінформ

"Сьогодні ми стали свідками здорового глузду. 7 вересня для мене і моєї сім'ї – особливий день: українська держава повернула нас додому", – сказав колишній політв'язень.

Він додав, що Україна продемонструвала чітку, виважену і спадкову політику захисту прав своїх громадян, а також прихильність до демократичних, цивілізованих принципів розвитку.

"Зеленський сьогодні зробив щасливими 35 українських сімей. Але його слухають і дивляться ще близько 100 сімей. Закликаю продовжити цей успіх і повернути батькам їх дітей, чоловіків", – зазначив він.

Нагадаємо:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві та Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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