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8 вересня • оновлено в 10:54
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"Зеленський переконав Путіна!" Звільнений в'язень Кремля розкрив всю суть обміну

23.5т Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Сущенко, звільнений із російської в'язниці 7 вересня, розповів, що підготовка до обміну полоненими почалася в РФ о 4 ранку, виїзд політв'язнів – о 10:00.

При цьому по дорозі до Внуково українців провезли через всю Москву, проїжджаючи Кремль. Про це передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У першому коментарі після трирічного полону Сущенко подякував президенту України Володимиру Зеленському, який "не поступившись національними інтересами, знайшов потрібні слова і переконав лідера частини росіян піти назустріч і здійснити акт гуманізму".

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"Нічого писати не буду!" Звільнений в'язень Кремля зробив першу заяву

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Укрінформ

"Сьогодні ми стали свідками здорового глузду. 7 вересня для мене і моєї сім'ї – особливий день: українська держава повернула нас додому", – сказав колишній політв'язень.

Він додав, що Україна продемонструвала чітку, виважену і спадкову політику захисту прав своїх громадян, а також прихильність до демократичних, цивілізованих принципів розвитку.

"Зеленський сьогодні зробив щасливими 35 українських сімей. Але його слухають і дивляться ще близько 100 сімей. Закликаю продовжити цей успіх і повернути батькам їх дітей, чоловіків", – зазначив він.

Нагадаємо:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві та Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Сущенко Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
обмін політв'язень політика видео
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
23 человека из 35 с Украинским гражданством Украина передала России! Какая хрен перемога? Где конно-водолазные буряты, дивизии российской армии? Это гражданская война на Украине!!! Фактически поменяли украинцев на украинцев!
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Белый господин
Белый господин
Российские налогоплательщики тоже выдохнули с облегчением.
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П А
П А
Белый господин, дурик, Украина вернула стойких и достойных граждан, РФ получила в замен предателей и наёмных преступников - налогоплательщики радуются.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"лидер ЧАСТИ россиян"? Чисто paгyлячью манера - убежать и из-за угла жопy показать. Ни один президент в мире не имеет 100% поддержки, но большинство из них может позавидовать той поддержке, какая есть у Путина
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