"Зеленський перетнув всі червоні лінії!" "Батьківщина" несподівано перейшла в опозицію

Парламентська фракція ВО "Батьківщина" в середу, 13 листопада, оголосила про перехід в опозицію через незгоду з політикою президента України Володимира Зеленського.

Із відповідною заявою перед журналістами виступила лідерка політсили Юлія Тимошенко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вона підкреслила, що таке рішення викликало прийняття в першому читанні Верховною Радою законопроєкту про ринок землі в Україні.

Тимошенко перейшла в опозицію Радіо Свобода

"Ви були свідками того, як "Слуга народу" проголосувала за те, щоб відібрати в українців ту землю, яка у них є. Вона вся піде на продаж. Це рішення проти України і кожного громадянина. У нас більше не буде землі і фермерства. Цим законопроєктом президент Зеленський перетнув всі червоні лінії!" – заявила вона.

Тимошенко підкреслила, що раніше фракція вирішила не переходити в опозицію, але це рішення змушує піти проти команди президента.

"Наша команда заявляє про перехід партії "Батьківщина" в опозицію до політики знищення України, в опозицію до політики продовження епохи бідності!" – підкреслила нардепка.

"Батьківщина" перейшла в опозицію через Зеленського

Раніше Тимошенко коментувала гучний проєкт. "Прогинатися не треба. Але під кого точно треба прогнутися, це під український народ. Я вважаю, якщо не будемо прогинатися, то не будемо виконувати свою функцію. Цей законопроєкт передбачає продаж землі, він виписаний так, що іноземці зможуть купувати землю. Це треба точно сказати", – заявляла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєкт про ринок землі наробив багато галасу як серед політиків, так і звичайних українців.

На заході України вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

12 листопада в Раді не голосували за гучний законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

13 листопада голосування все ж таки відбулося. Рішення про відкриття ринку підтримали 240 народних депутатів. При цьому, ніхто з фракції "Батьківщина" на голосував "за". 17 парламентаріїв з політсили Тимошенко виступили проти, ще 7 – утрималися.

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