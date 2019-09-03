Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу з приводу зняття депутатської недоторканності 3 вересня у Раді перейшов на жаргон.

"Якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або чинить будь-який інший злочин, він має нести відповідальність. Це законодавчий орган виконавчої влади, це парламент, а не "малина", де можна п'ять років ховатися під куполом", – заявив Зеленський (2:23 хвилина відео).

"Малина" на злодійському жаргоні означає притон. Також це слово розшифровується як безтурботне життя і група злодіїв.

Володимир Зеленський Гумористичний коллаж Van Orton

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект про зняття депутатської недоторканності.

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