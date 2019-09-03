Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 13:17
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський перейшов на жаргон у Раді: з'явилося відео

5.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу з приводу зняття депутатської недоторканності 3 вересня у Раді перейшов на жаргон.

"Якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або чинить будь-який інший злочин, він має нести відповідальність. Це законодавчий орган виконавчої влади, це парламент, а не "малина", де можна п'ять років ховатися під куполом", – заявив Зеленський (2:23 хвилина відео).

Новини
"Співуча мова": Зеленський пожартував над Рабіновичем у Раді

"Малина" на злодійському жаргоні означає притон. Також це слово розшифровується як безтурботне життя і група злодіїв.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Гумористичний коллаж Van Orton

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект про зняття депутатської недоторканності.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
3
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...