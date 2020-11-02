Зеленський перейшов на сленг в ефірі і заявив, що "Майбах" веде боротьбу з антикорупціонерами

Президент України Володимир Зеленський назвав "Майбахом" одну з політсил, яка, на його думку, стоїть за скандальними рішеннями Конституційного Суду.

Про це глава держави сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 2 листопада. Потім президент перепросив за сленг.

"Упевнений, що багато людей за цим стоїть (за зверненням до КСУ). Ми знаємо з вами, що це представники ОПЗЖ ("Опозиційної платформи – За життя") і представники "Майбах"", – сказав Зеленський.

На уточнювальне запитання ведучого президент сказав, що має на увазі партію "За майбутнє".

"Вибачте, такий є сленг у Верховній Раді... "Мерседес". Ну в принципі в кожного з них є "Мерседес", це правда", – пояснив Зеленський, чим викликав сміх у студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський у своїй колонці для Financial Times написав, що за скандальними рішеннями Конституційного Суду стоять "російські маріонетки" і "деякі українські олігархи", які відчувають загрозу з боку антикорупційних органів.