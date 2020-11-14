Зеленський перейшов на російську і звернувся до жителів ОРДЛО. Відео

Президент України Володимир Зеленський перейшов на російську мову, коли звертався до жителів тимчасово окупованого Донбасу з приводу припинення війни.

Цьому він присвятив частину влогу, записаного в лікарняній палаті "Феофанії", де глава держави самоізолювався через COVID-19. Ролик оприлюднений на YouTube-каналі Офісу президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"І окремо хочу звернутися до наших українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ви бачите самі все. Україна для вас відкрита у всіх сенсах цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з іншого боку, хто розділяє вас в усіх сенсах цього слова. Упевнений, ви не тільки це бачите і знаєте, але і зробите, найголовніше, свої висновки в усіх сенсах цього слова", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що зараз наша держава робить все можливе для відновлення миру, і в кінці промови знову перейшов на державну українську мову.

"Сьогодні Україна робить все, щоб це нарешті закінчилося. І коли я кажу "це", я не тільки про КПВВ, я про "це", яке коїться сьомий рік. А інакше, як "воно", це назвати неможливо. Але я точно знаю, що війна закінчиться и ніякі КПВВ нам будуть непотрібні", – резюмував президент.

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