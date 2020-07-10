Зеленський переїхав жити на держдачу і поскаржився на високосний рік: українці відреагували

У мережі створили резонанс новини про те, що президент України Володимир Зеленський переїхав жити на державну дачу і звинуватив в бідах країни високосний рік.

Реакцією на них українці охоче діляться в соцмережі Facebook. Зокрема, вони викрили голову держави в ухиленні від відповідальності та у порушенні власних передвиборних обіцянок.

Так, коментуючи переїзд президента в Конча-Заспу після продажу будинку в селі Іванковичі на Київщині, користувачі відзначили, що це абсолютно не відповідає риториці, яку він озвучував рік тому. Крім того, люди провели паралелі з попередніми українськими лідерами.

"Якщо ми всі рівні, ми теж хочемо там жити", "Спочатку йому і адміністрація не подобалася своїм бундючним інтер'єром. А зараз відчув себе царем", "Так Зеленський говорив, що ці державні дачі треба дітям віддати! Він не уточнив, що своїх дітей мав на увазі!", "Обіцяв перенести адміністрацію президента в прозорий офіс, а замість цього переніс місце проживання на державну дачу. Куди подівся той кандидат в президенти, який обіцяв передати діткам?" – обурюються українці.

Що стосується висловлювання Зеленського про те, що всі труднощі України у 2020 році пов'язані з тим, що він високосний, то люди також поставилися до нього досить скептично.

"Як ми, прості українці, самі не здогадалися – в усьому винен високосний рік! Це просто "Оскар" в номінації "Я не винен!", "Один він білий і пухнастий, всі інші та високосний рік – бяки", "А ми-то все на державу і президента грішимо, а тут он воно що – "рік високосний", "А перед ним був передвисокосний, а після цього буде післявисокосний, всі біди від них", "Напевно, "пороблено", треба йому до бабки сходити", "Здається, що високосний рік закінчиться через чотири роки", – пишуть у соцмережі.

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