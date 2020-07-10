Зеленський переїхав жити на держдачу і поскаржився на високосний рік: українці відреагували
Володимир Зеленський.
У мережі створили резонанс новини про те, що президент України Володимир Зеленський переїхав жити на державну дачу і звинуватив в бідах країни високосний рік.
Реакцією на них українці охоче діляться в соцмережі Facebook. Зокрема, вони викрили голову держави в ухиленні від відповідальності та у порушенні власних передвиборних обіцянок.
Так, коментуючи переїзд президента в Конча-Заспу після продажу будинку в селі Іванковичі на Київщині, користувачі відзначили, що це абсолютно не відповідає риториці, яку він озвучував рік тому. Крім того, люди провели паралелі з попередніми українськими лідерами.
"Якщо ми всі рівні, ми теж хочемо там жити", "Спочатку йому і адміністрація не подобалася своїм бундючним інтер'єром. А зараз відчув себе царем", "Так Зеленський говорив, що ці державні дачі треба дітям віддати! Він не уточнив, що своїх дітей мав на увазі!", "Обіцяв перенести адміністрацію президента в прозорий офіс, а замість цього переніс місце проживання на державну дачу. Куди подівся той кандидат в президенти, який обіцяв передати діткам?" – обурюються українці.
Що стосується висловлювання Зеленського про те, що всі труднощі України у 2020 році пов'язані з тим, що він високосний, то люди також поставилися до нього досить скептично.
"Як ми, прості українці, самі не здогадалися – в усьому винен високосний рік! Це просто "Оскар" в номінації "Я не винен!", "Один він білий і пухнастий, всі інші та високосний рік – бяки", "А ми-то все на державу і президента грішимо, а тут он воно що – "рік високосний", "А перед ним був передвисокосний, а після цього буде післявисокосний, всі біди від них", "Напевно, "пороблено", треба йому до бабки сходити", "Здається, що високосний рік закінчиться через чотири роки", – пишуть у соцмережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський у липні 2020 року продав свій будинок в селі Іванковичі Київської області. Крім того, він здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований будинок.
Після цього глава держави переїхав на держдачу, де раніше жив третій президент України Віктор Ющенко.
Інформацію підтвердили в ОПУ, запевнивши, що там Зеленський буде проживати тимчасово.
Нагадаємо, про складнощі високосного року президент заявив під час зустрічі з представниками бізнесу на Буковині. Саме на цей фактор він списав економічну кризу та пандемію коронавірусу.