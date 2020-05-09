Президент України Володимир Зеленський хоче вже в найближчі місяці побачити результати роботи Міхеїла Саакашвілі на посаді глави Виконавчого комітету реформ.

Про це Зеленський сказав на брифінгу під час робочої поїздки на Закарпаття в суботу, 9 травня, передає Укрінформ.

"Результати роботи від Саакашвілі очікую не на другий день після його призначення, але протягом найближчих місяців вони повинні бути. Результати – з приводу дерегуляції в бізнесі і реформи митниці", – заявив Зеленський.

Президент додав, що багато говорив з Саакашвілі про те, чим він повинен зайнятися на новій посаді. Він хоче, щоб колишній глава Грузії також залучав інвестиції в Україну і допоміг у проведенні пенсійної реформи.

Саакашвілі і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ. При цьому, сам Саакашвілі за час своєї кар'єри встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ. Зокрема, він отримував гроші з Москви через олігарха часів Януковича Сергія Курченка, який утік до Росії

Також через його призначення Україна потрапила в дипломатичний скандал – Грузія вже заявила про відкликання для консультацій свого посла з Києва Теймураза Шарашенідзе.