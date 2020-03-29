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29 березня • оновлено в 23:18
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Зеленський озвучив три сценарії з коронавірусом в Україні. Відео

14.9т
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Президент України Володимир Зеленський в новому відеозверненні озвучив три сценарії з коронавірусом в Україні.

За його словами, два з них виявляться непосильними для державної медичної системи.

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"Сьогодні є три сценарії розвитку подій. Перший: від 3% до 5% одночасно хворих на коронавірус. Це болючі цифри. Але такий сценарій не є катастрофою. Тому повинні бути зібраними і дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни і не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм.

Другий сценарій – 25% хворих на коронавірус. Третій – більше 50% одночасно хворих на короновірус. Другого і тим більше третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих", – розповів Зеленський.

Президент ще раз попросив українців дотримуватися режиму карантину, додавши, що "сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це зачекає".

"Всім нам разом будувати успішну і процвітаючу країну. Країну сорока, а не двадцяти мільйонів чоловік. Я нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, найбільше на коронавірус в Україні хворіють люди віком від 31 до 40 років. При цьому майже кожен четвертий інфікований молодше 30 років.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Отрыжко Панас
Отрыжко Панас
Пока в Малороссии у власти Майдановский режим и украинские сепаратисты сей бардак так и будет продолжаться. Малороссию спасет только возврат в состав Великой России и суд над украинским сепаратизмом
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2
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Отрыжко Панас, Я начинаю путаться,где сепаратисты?
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0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
окурок сказал что все пиз дец.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Ничего себе,обнадежил.И власть не несет никакой ответственности за худшие сценарии?Всем здоровья нормальным людям
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