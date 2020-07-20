Зеленський озвучив свою позицію щодо подачі води до Криму

Кирило Лютий Політика 23:56, 20.07.2020 Оновлено: 00:23, 21.07.2020

Президент України Володимир Зеленський виступив проти подачі води в окупований Росією Крим.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко в Facebook у понеділок, 20 липня.

"Я проти – так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє запитання про своє ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", – повідомив він.

Яременко зазначив, що у нього не залишилося враження, ніби президент щось недоговорив.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Криму через посуху місцева "влада" визнала, що не може впоратися з подачею води. У Сімферополі з кранів у будинках тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом. Окупанти поскаржилися, що води в Севастополі вистачить до листопада.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країна не буде поставляти до Криму воду, оскільки це проблема Росії як держави-окупанта, вона сама повинна нести за це відповідальність.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов зазначив, що постачання води в окупований Росією Крим можуть відновити тільки після того, як півострів знову стане українським.

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